СБУ совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2», «Ми-8», «Ми-17» и их модификаций», — говорится в сообщении.
Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование по поддельным документам дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.
Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.
В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Сейчас согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в Николаеве киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который занимался незаконным перепрограммированием и сбытом специальных сканеров для совершения автомобильных краж.
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СБУ совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов «Ми-2», «Ми-8», «Ми-17» и их модификаций», — говорится в сообщении.
Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование по поддельным документам дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.
Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.
В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Сейчас согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в Николаеве киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который занимался незаконным перепрограммированием и сбытом специальных сканеров для совершения автомобильных краж.