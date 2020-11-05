По состоянию на 10:00 5 ноября в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 506 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 2638. Умерло всего от последствий COVID-19 — 186, за сутки — 1.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 5 ноября в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 506 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 2638. Умерло всего от последствий COVID-19 — 186, за сутки — 1.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.