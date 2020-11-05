По состоянию на 10:00 5 ноября в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 220 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 151 ;

Первомайск - 28 ;

Южноукраинск - 4 ;

Вознесенск - 2 ;

Очаков - 2 ;

Арбузинский район - 4 ;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 1 ;

Братский район - 4 ;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 1;

Витовский район - 5;

Вознесенский район - 1;

Врадиевский район - 1;

Еланецкий район - 2;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 8;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 1;

Новобугский район - 1;

Новоодесский район - 1;

Очаковский район - 1;

Первомайский район - 1;

Снигиревский район - 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 506 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 2638. Умерло всего от последствий COVID-19 — 186, за сутки — 1.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.