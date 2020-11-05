В России за прошедшие сутки зафиксировали 19,4 тысяч случаев заражения COVID-19, днем ранее фиксировали почти 19,8 тысяч случаев заболевания.

Об этом сообщает Meduza.

По состоянию на утро 5 ноября в России зарегистрированы 19 тысяч 404 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее были зафиксированы рекордные для РФ 19 тысяч 768 случаев заболевания за сутки.

Больше всего заболевших в Москве, Петербурге, Московской области. Общее число инфицированных в РФ — 1 миллион 712 тысяч 858 человек. С начала эпидемии в РФ скончались 29 тысяч 509 человек, выздоровели — 1 миллион 279 тысяч 169 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.