Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы боевиков зафиксировали вблизи Старогнатовки, Авдеевки, Водяного и Ужовки. В штабе заверили, что украинские военные открыли ответный огонь возле Водяного.

Неподалеку Попасной боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. Там же сбросили с дрона осколочные гранаты ВОГ-17. От взрыва одной из них был ранен украинский военный, его состояние сейчас удовлетворительное — он в больнице. Также в штабе заверили, что сообщили об обострении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, в четверг, 5 ноября днем в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты получил ранения военнослужащий Объединенных сил.