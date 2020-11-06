В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 5 ноября, боевики 11 раз нарушили перемирие. Один украинский военный получил ранения, его состояние удовлетворительное.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы боевиков зафиксировали вблизи Старогнатовки, Авдеевки, Водяного и Ужовки. В штабе заверили, что украинские военные открыли ответный огонь возле Водяного.
Неподалеку Попасной боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. Там же сбросили с дрона осколочные гранаты ВОГ-17. От взрыва одной из них был ранен украинский военный, его состояние сейчас удовлетворительное — он в больнице. Также в штабе заверили, что сообщили об обострении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, в четверг, 5 ноября днем в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты получил ранения военнослужащий Объединенных сил.
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В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 5 ноября, боевики 11 раз нарушили перемирие. Один украинский военный получил ранения, его состояние удовлетворительное.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы боевиков зафиксировали вблизи Старогнатовки, Авдеевки, Водяного и Ужовки. В штабе заверили, что украинские военные открыли ответный огонь возле Водяного.
Неподалеку Попасной боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. Там же сбросили с дрона осколочные гранаты ВОГ-17. От взрыва одной из них был ранен украинский военный, его состояние сейчас удовлетворительное — он в больнице. Также в штабе заверили, что сообщили об обострении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, в четверг, 5 ноября днем в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты получил ранения военнослужащий Объединенных сил.