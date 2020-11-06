В Германии второй день подряд фиксируют максимальные суточные показатели заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает Европейская правда со ссылкой на SPIEGEL.

За последние 24 часа было зарегистрировано 21 тысяча 506 новых случаев заболевания. Предыдущий рекорд составлял 19 тысяч 990 случаев накануне.

Нынешние значения лишь частично сопоставимы с весенними, поскольку в настоящее время проводится значительно больше тестов и в результате выявляется больше инфекций. По данным институт, в общей сложности 519 тысяч 89 человек по всей Германии были инфицированы Sars-CoV-2 с начала пандемии.

Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 166 до 11 тысяч 96. По оценкам институт, в настоящее время выздоровело около 402 тысячи 500 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.