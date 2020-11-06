В Соединенных Штатах второй день подряд фиксируют более 100 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

За последние сутки подтверждено 120 тысяч 276 новых случаев, что является рекордным ежедневным показателем с начала пандемии. 1 тысяча 226 пациентов умерли.

20 из 50 штатов сообщили о рекордном однодневном росте в четверг. Ранее наибольшее количество штатов, сообщавших о новых случаях за один день, было 16 в начале октября.

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в четверг выросло до 52 тысячи 500 человек и растет 11-й день подряд, приближаясь к рекорду в 58 тысяч 370, установленному в июле. Всего в США с начала пандемии выявлено более 9,9 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 241 тысячи инфицированных умерли.

Вероятно, на этой неделе общее количество подтвержденных случаев заражения в стране превысит отметку в 10 миллионов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.