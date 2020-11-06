Об этом сообщает прокуратура Киева.

Как говорят в ведомстве, уже на платформе станции к мужчине без маски подошел полицейский и сделал замечание.

— Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе, — говорится в сообщении.

На помощь пришел другой пассажир, осуществивший предупредительный выстрел из травматического пистолета, после чего нарушителя задержали.

— В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз, — добавили в прокуратуре.

Полиция решает вопрос о сообщении подозрения задержанному.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.