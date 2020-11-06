На столичной станции метро «Славутич» один из пассажиров не захотел надевать защитную маску, а когда полицейский сделал ему замечание — напал на того с газовым баллончиком и ножом.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Как говорят в ведомстве, уже на платформе станции к мужчине без маски подошел полицейский и сделал замечание.
— Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе, — говорится в сообщении.
На помощь пришел другой пассажир, осуществивший предупредительный выстрел из травматического пистолета, после чего нарушителя задержали.
— В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз, — добавили в прокуратуре.
Полиция решает вопрос о сообщении подозрения задержанному.
Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.
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На столичной станции метро «Славутич» один из пассажиров не захотел надевать защитную маску, а когда полицейский сделал ему замечание — напал на того с газовым баллончиком и ножом.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Как говорят в ведомстве, уже на платформе станции к мужчине без маски подошел полицейский и сделал замечание.
— Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе, — говорится в сообщении.
На помощь пришел другой пассажир, осуществивший предупредительный выстрел из травматического пистолета, после чего нарушителя задержали.
— В результате происшествия полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз, — добавили в прокуратуре.
Полиция решает вопрос о сообщении подозрения задержанному.
Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.