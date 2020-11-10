На Донбассе боевики блокируют работу КПВВ и возвращают граждан назад, на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на странице в Facebook.

— Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения, — говорится в сообщении.

Также украинская делегация ТКГ опубликовала фото граждан Украины, «которых развернула назад российская сторона», добавив, что перед тем они прошли с вещами почти три километра.

Напомним, Украина с 08:00 возобновила движение через все 7 контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе. Однако боевики не пропустили людей на оккупированную территорию через КПВВ «Счастье» и «Золотое».