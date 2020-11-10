Во вторник вечером, 10 ноября, по проспекту Богоявленскому в Николаеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault Magnum и автомобиля Toyota Mark.

Как сообщают в полиции, водитель легкового автомобиля двигался во встречном направлении.

В результате столкновения пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте, а водитель в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузового авто и еще одна пассажирка Toyota не пострадали.

По данному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20, 063-426-16-72, 102.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.