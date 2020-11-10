Сегодня вечером, 10 ноября, на проспекте Небесной Сотни в Одессе автомобиль «Тойота» на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта в районе «Ситицентра», где в этот момент находились люди.

Как минимум, четыре человека пострадали в результате ДТП, сообщает Думская.

По данным ГУНП, сообщение об аварии поступило в 18:30. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

По предварительным данным, водитель был трезв.

На место происшествия прибыл глава областного управления Нацполиции Олег Бех. По его словам, в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний юноша и женщина, возраст которой пока не установлен. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии.

— Водитель «Тойоты» 1971 года рождения сообщил правоохранителям, что он, уходя от столкновения с «БМВ», принял вправо и зацепил бордюр, после этого его автомобиль вылетел на остановку. Видео с камер наружного наблюдения возле места аварии подтверждает слова водителя о наличии другого автомобиля, — пишет издание.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Ведется следствие.

Волонтер красного креста Олег Криворотенко, прибывший на место происшествия в первые минуты после аварии, оказывал помощь пострадавшим. По его словам, женщины получили травмы конечностей, у одной из пострадавших — травма головы.

Родственники пострадавшей 39-летней женщины и 15-летней девочки сообщают о том, что женщину прооперировали, она находится в стабильном состоянии. Девочка получила тяжелые травмы, в том числе открытый перелом ноги. Сейчас ее оперируют.

Четвертая пострадавшая в аварии — 48-летняя женщина. Об этом сообщили в полиции. Все пострадавшие находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.