Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Депутата и его сообщника разоблачили, когда они давали взятку в 35 тысяч гривен заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы в Нацполиции Полтавщины.

За это «вознаграждение» депутат, который тогда также был исполняющим обязанности директора «Полтавафарм», пытался ускорить проведение обследований и предоставления специальных разрешений для использования объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не внесут апелляционную жалобу.

Как передает Центр противодействия коррупции, говорится о Валерии Прядко, который с 2015 года депутат Полтавского облсовета, а ранее был и.о. директора «Полтавафарм». Его сообщник — Руслан Гнездов.

Напомним, должностным лицам Николаевского филиала «Администрации морских портов Украины», которых подозревают в присвоении денег предприятия более чем на 1 миллион гривен, избрали меры пресечения.