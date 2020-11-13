За минувшие сутки в мире диагностировали 643 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в общем – более 53 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

Рекорд был зафиксирован в США – более 161 тысячи больных за сутки. В Индии за этот период обнаружили почти 44 тысячи заражений, в Италии – почти 38 тысяч, в Бразилии – 34,6 тысяч, во Франции и Великобритании – более 33 тысяч.

Не снижаются темпы распространения болезни в России, Польше, Германии и Испании.

Украина по количеству новых случаев за сутки занимает 13 место в мире и 8 среди стран Европы. Также 13 позицию наша страна занимает по числу жертв болезни за сутки в мире.

Как сообщалось, в Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.