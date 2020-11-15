На Донбассе за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, еще один раз нарушили режим «тишины» сегодня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вчера, 14 ноября, противник в обеденное время применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного. Вечером боевики продолжили провокации рядом с Водяным и Приазовьем.

— На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено, — сообщили в ООС.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили перемирие, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

— Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов не было, — добавили в ООС.

Как сообщалось, в период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил без боя погибли 44 украинских военных. В результате боев на Донбассе за семь месяцев погиб 21 военный, 199 — получили ранения.