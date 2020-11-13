В период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил без боя погибли 44 украинских военных. В результате боев на Донбассе за семь месяцев погиб 21 военный, 199 - получили ранения.

Об этом в видеообращении заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Всего за семь месяцев небоевые потери украинских военных составили 703 человека, из которых 276 - погибли.

Именно из-за таких потерь в специализированной прокуратуре Объединенных сил создан отдел… по расследованиям причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке", - отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что в общем военная прокуратура за семь месяцев расследовала 277 уголовных дел по фактам смертей военнослужащих в небоевых обстановках. В 39 случаях подтвержден факт самоубийства. 16 обвинительных актов направлено в суд.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 11 ноября насчитала 97 нарушений «тишины» в зоне боевых действий на Донбассе. Большинство нарушений произошли в Донецкой области.