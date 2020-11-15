Ночью в субботу, 14 ноября, в Заводском районе Николаева горел припаркованный автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 2:45 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного на улице Сенная.

По вызову выехали два отделения 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей. И уже в 2:57 возгорание на площади 8 квадратных метров ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности. Пострадавших и травмированных нет. Предполагаемая причина пожара - поджог.

Всего от ГСЧС задействовано две единицы техники и восемь человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области сообщили, что осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла следы горения автомобилей, с целью установления причин пожара направлены на экспертизу.

Как свидетельствуют фотографии полиции, злоумышленники предприняли попытку поджечь и рядом припаркованный автомобиль Medcedes. Стоимость такого автомобиля составляет около 60-70 тысяч долларов США.

Сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия», наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Дениса Жело.