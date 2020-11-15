фото Владимир Майборода, микрорайон Терновка

Сегодня вечером, 15 ноября, во всех районах Николаева наблюдается существенное загрязнение воздуха.

В городе зафиксирован индекс AQI PM 2.5 от 120 (умеренный) до 203 (очень вредный воздух), информирует сервис SaveEcoBot.

Наиболее высокий уровень зафиксирован в Корабельном районе — показатель достигает 203.

В центре города местами показывает уровень от 145 до 183.

Читатели жалуются на смог в разных микрорайонах города, в частности: в Соляных, Терновке, Корабельном районе. Люди сообщают о случаях сжигания листьев в частном секторе.

Напомним, в начале года Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.