Сегодня вечером, 15 ноября, во всех районах Николаева наблюдается существенное загрязнение воздуха.
В городе зафиксирован индекс AQI PM 2.5 от 120 (умеренный) до 203 (очень вредный воздух), информирует сервис SaveEcoBot.
Наиболее высокий уровень зафиксирован в Корабельном районе — показатель достигает 203.
В центре города местами показывает уровень от 145 до 183.
Читатели жалуются на смог в разных микрорайонах города, в частности: в Соляных, Терновке, Корабельном районе. Люди сообщают о случаях сжигания листьев в частном секторе.
Напомним, в начале года Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.
Сегодня вечером, 15 ноября, во всех районах Николаева наблюдается существенное загрязнение воздуха.
В городе зафиксирован индекс AQI PM 2.5 от 120 (умеренный) до 203 (очень вредный воздух), информирует сервис SaveEcoBot.
Наиболее высокий уровень зафиксирован в Корабельном районе — показатель достигает 203.
В центре города местами показывает уровень от 145 до 183.
Читатели жалуются на смог в разных микрорайонах города, в частности: в Соляных, Терновке, Корабельном районе. Люди сообщают о случаях сжигания листьев в частном секторе.
Напомним, в начале года Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.