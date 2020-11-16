В Беларуси во время очередной акций протеста в воскресенье были задержаны более тысячи человек.

Об этом сообщают правозащитный центр «Весна», Беларуская асацыяцыя журналістаў.

По состоянию на 5:00 в списке «Весны» более 1100 имен задержанных, список постоянно дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на «Площади перемен», где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Минске, Витебске, Гродно и Пинске во время освещения акций были задержаны журналисты. Всего известно о 23 задержаниях.

Напомним, вчера во время протестов силовики применяли светошумовые гранаты против протестующих.