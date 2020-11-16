В Украинке Киевской области на четырех избирательных участках выявлено 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки с отметками в виде печати участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

— На избирательных участках Украинки при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями в клетке у кандидата от «Европейской солидарности» Александра Туренко, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждом таком бюллетене есть печать УИК. В связи с этим имеется вероятность также ее подделки — есть вероятность подделки и печати УИК.

По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича в целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств. В целом на протяжении суток всего зарегистрировано 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Напомним, явка во время второго тура выборов в семи городах составила 24%.