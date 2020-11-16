Явка во время второго тура выборов в семи городах составила 24%.

Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила в Facebook.

В ЦИК отметили, что явка на 8% меньше чем во время проведения местных выборов 25 октября.

Самая высокая явка в 34,29% была в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

В Киевской области, где выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%.

Второй тур выборов мэра Луцка посетили 25,96% избирателей, а Одессы — 25,14%.

Выборы мэра Краматорска посетили 23,14% избирателей.

В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах — 19,02%.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам»). Разрыв между ним и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Николаем Скориком — более 12%.

Согласно экзит-полу, Игорь Колихаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится мэром Херсона. Его оппонент Владимир Сальдо получил 32,97%.