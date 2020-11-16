В зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 15 ноября, боевики дважды нарушили перемирие и открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди военнослужащих за минувшие сутки не было.

Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

Так, за минувшие сутки в зонах ответственности украинских бригад зафиксировали два нарушения режима: в районе населенного пункта Марьинка и неподалеку Старогнатовки.

У Марьинки боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а вблизи Старогнатовка применили подствольный гранатомет. За сутки боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

С начала 16 ноября вдоль линии разграничения наблюдается тишина, сообщили в штабе.

Напомним, среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.