В Иркутской области России обледенелую дорогу посыпали песком. Через некоторое время на дороге нашли череп человека, а позже оказалось, что в песке — кости людей.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД.
Такие находки обнаружили на автомобильной дороге в городе Киренск, ее засыпали песком по приказу местной администрации.
В пятницу, 13 ноября, пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге нашли череп человека. Позже там нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, взяла песчано-гравийную смесь.
Источник рассказал, что, по предварительной информации, песок брали у старого кладбища.
— Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убрали с дороги, — сказал сотрудник агентства.
Напомним, в Нидерландах на пляже на острове Амеланд обнаружили человеческую кость, которой около 1750 лет.
В Иркутской области России обледенелую дорогу посыпали песком. Через некоторое время на дороге нашли череп человека, а позже оказалось, что в песке — кости людей.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД.
Такие находки обнаружили на автомобильной дороге в городе Киренск, ее засыпали песком по приказу местной администрации.
В пятницу, 13 ноября, пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге нашли череп человека. Позже там нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, взяла песчано-гравийную смесь.
Источник рассказал, что, по предварительной информации, песок брали у старого кладбища.
— Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убрали с дороги, — сказал сотрудник агентства.
Напомним, в Нидерландах на пляже на острове Амеланд обнаружили человеческую кость, которой около 1750 лет.