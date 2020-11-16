Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МВД.

Такие находки обнаружили на автомобильной дороге в городе Киренск, ее засыпали песком по приказу местной администрации.

В пятницу, 13 ноября, пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге нашли череп человека. Позже там нашли другие человеческие кости. Теперь полиция проверяет, где организация, которая посыпала дорогу, взяла песчано-гравийную смесь.