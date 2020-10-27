В Нидерландах на пляже на острове Амеланд обнаружили человеческую кость, которой около 1750 лет.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на NOS.
—Человеческой кости, которая была найдена на пляже Амеланд в марте, оказалось не менее 1750, — говорится в сообщении.
После такой находки, сначала подозревали, что это могут быть остатки пропавшего человека.
Впоследствии правоохранители назначили исследования кости в Институте судебной медицины Нидерландов. Оно показало, что находка — это плечевая кость кого-то, кто умер во время Римской империи.
Кость была передана археологическом института.
Напомним, ранее миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца,
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В Нидерландах на пляже на острове Амеланд обнаружили человеческую кость, которой около 1750 лет.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на NOS.
—Человеческой кости, которая была найдена на пляже Амеланд в марте, оказалось не менее 1750, — говорится в сообщении.
После такой находки, сначала подозревали, что это могут быть остатки пропавшего человека.
Впоследствии правоохранители назначили исследования кости в Институте судебной медицины Нидерландов. Оно показало, что находка — это плечевая кость кого-то, кто умер во время Римской империи.
Кость была передана археологическом института.
Напомним, ранее миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца,