В Нидерландах на пляже на острове Амеланд обнаружили человеческую кость, которой около 1750 лет.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на NOS.

—Человеческой кости, которая была найдена на пляже Амеланд в марте, оказалось не менее 1750, — говорится в сообщении.

После такой находки, сначала подозревали, что это могут быть остатки пропавшего человека.

Впоследствии правоохранители назначили исследования кости в Институте судебной медицины Нидерландов. Оно показало, что находка — это плечевая кость кого-то, кто умер во время Римской империи.

Кость была передана археологическом института.

Напомним, ранее миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца,