Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

— У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской.

Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов. Также Ена работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, приводил в порядок видео.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 832 человек. Также известно, что вчера 2 тысячи 753 пациента выздоровели, и 94 — умерли от осложнений.