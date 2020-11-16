В Испании разоблачили крупную преступную группу, занимавшуюся торговлей оружием с РФ и отмыванием средств, среди задержанных есть и украинцы.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, пишет Европейская правда.

Операцию провели испанские правоохранители и таможенники при поддержке Европола. Расследование велось с 2018 года, а решающим операцией стало 12 ноября. Задержание прошло в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 миллионов евро.

Среди семи задержанных — граждане Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах российского оружия и взрывчатки — через Украину в зоны конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке, что запрещено эмбарго ООН. Незаконные товары спрятали среди оружия с законным происхождением. Грузы включали тяжелое вооружение, в том числе танки.

Деньги, полученные из этой деятельности, переводили на счета в европейских банках, чаще всего в Швейцарии и Великобритании, а уже оттуда — в Испанию, где они использовались под прикрытием легального бизнеса.

— Преступная группа была хорошо организована и осуществляла комплексную преступную деятельность в международных масштабах, включительно с освобождением из тюрьмы капитана корабля, которого задержали в Греции за нелегальную торговлю оружием, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время между лидерами группировки обострились споры, что ослабило их бдительность и систему безопасности.

Напомним, британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.