Из-за нарушений «карантина выходного дня» в Украине закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции в комментарии «Интерфакс-Украина», цитирует пресс служба Нацполиции.

Он отметил, что больше всего нарушений «карантина выходного дня» полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти отказывались выполнять соответствующее решение Кабинета министров Украины.

Речь идет о Львовской, Днепропетровске, Тернопольской, Черкасской и Одесской области. Также много нарушителей было в столице и Киевской области. По словам главы Нацполиции, правоохранители составили почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина на ответственных лиц и начали 9 уголовных производств.

— Я еще раз подчеркиваю, что полиция действует в пределах своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане откровенно игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание, — подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.

16 ноября руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.