Руководители депутатских фракций в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, пишет «Новое время».

— Под моим руководством и под руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством, - заявила она.

По словам Елены Кондратюк, чтобы сгладить кривую заболеваемости COVID-19 в Украине, Кабмин прибег к «неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение».

Напомним, что в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с выходных 14−15 ноября до конца месяца. При этом в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.