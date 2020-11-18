Депутаты Государственной думы РФ проголосовали в первом чтении законопроект о предоставлении пожизненных гарантий президенту Владимиру Путину и членам его семьи после завершения срока его каденции на данном посту.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник, 17 ноября, информирует Deutsche welle.

— Чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра, — так объяснил Вячеслав Володин необходимость принятия данного документа.

Законопроект о гарантиях предполагает, что после завершения срока полномочий, Путин получит пожизненную защиту от уголовного и административного преследования. Это значит, что его запрещено привлекать к уголовной или административной ответственности, задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента РФ распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Лишить неприкосновенности президента в таком случае возможно будет по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. На рассмотрение этого вопроса СФ отводится три месяца. Обвинение должно быть также подтверждено Верховным ил Конституционным судом РФ.

Авторами законопроекта являются сенатор Андрей Клишас и глава комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павел Крашенинников. После того, как Госдума его поддержала, документ должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент РФ Владимир Путин.

Напомним, депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.