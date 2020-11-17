Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.
Об этом сообщает издание Медуза.
Законопроект подготовлен во исполнение поправок к конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.
В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к конституции, то есть Путина.
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.
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Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.
Об этом сообщает издание Медуза.
Законопроект подготовлен во исполнение поправок к конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.
В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к конституции, то есть Путина.
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов