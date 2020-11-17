Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока.

Об этом сообщает издание Медуза.

Законопроект подготовлен во исполнение поправок к конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования.

В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к конституции, то есть Путина.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.