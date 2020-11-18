В столице Японии случился пожар — загорелся 54-этажный небоскреб, который строится. Бригадам не удается потушить пламя.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Возгорание возникло в корпусе Residential Tower в комплексе Toranomon Hills. С огнем борется 31 пожарный наряд.
Пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке 4 подземных этажа и 54 наземных. Здание планировали сдать в январе 2021 года.
По предварительным данным, пострадавших нет. В момент чрезвычайной ситуации в здании работал один строитель, но его уже эвакуировали.
Напомним, в мае 2020 года 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.
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В столице Японии случился пожар — загорелся 54-этажный небоскреб, который строится. Бригадам не удается потушить пламя.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Возгорание возникло в корпусе Residential Tower в комплексе Toranomon Hills. С огнем борется 31 пожарный наряд.
Пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке 4 подземных этажа и 54 наземных. Здание планировали сдать в январе 2021 года.
По предварительным данным, пострадавших нет. В момент чрезвычайной ситуации в здании работал один строитель, но его уже эвакуировали.
Напомним, в мае 2020 года 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов