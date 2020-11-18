Об этом сообщает телеканал NHK.

Возгорание возникло в корпусе Residential Tower в комплексе Toranomon Hills. С огнем борется 31 пожарный наряд.

Пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке 4 подземных этажа и 54 наземных. Здание планировали сдать в январе 2021 года.

По предварительным данным, пострадавших нет. В момент чрезвычайной ситуации в здании работал один строитель, но его уже эвакуировали.

Напомним, в мае 2020 года 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.