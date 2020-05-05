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В 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.
Вечером во вторник, 5 мая, в жилом 40-этажном здании Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.
Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.
Fire breaks out in Sharjah building— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.
Напомним, 2 года назад в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар в 68-этажном небоскребе Башня Алмас.
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В 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.
Вечером во вторник, 5 мая, в жилом 40-этажном здании Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.
Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.
Fire breaks out in Sharjah building— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.
Напомним, 2 года назад в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар в 68-этажном небоскребе Башня Алмас.