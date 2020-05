В 40-этажном небоскребе в городе Шарджа, третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов, вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.

Вечером во вторник, 5 мая, в жилом 40-этажном здании Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.

Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.

