Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Юлії Тимошенко заборонили спілкуватись з трьома миколаївськими нардепами. Фото: МикВісті

Вищий антикорупційний суд заборонив голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко спілкуватись з 65 народними депутатами від «Слуги народу». Серед них троє представників Миколаївщини.

Таке рішення ухвалив суддя Віталій Дубас в ході засідання 16 січня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про обмеження спілкування підозрюваної з нардепами Артемом Чорноморовим, Олександром Пасічним та Ігорем Копитіним.

Артем Чорноморов. Фото з соцмереж Олександр Пасічний. Фото: Пресслужба «Слуга народу» Ігор Копитін. Фото з його соцмереж

Зазначимо, що останнього Юлія Тимошенко розкрила в якості агента НАБУ, який записував розмову, що лягла в основу кримінального провадження. Як стверджує прокуратура, йому Тимошенко запропонувала 10 тис. доларів за голосування у Верховній Раді. Також вона пропонувала долучити й інших нардепів за ту ж суму.

На засіданні сторона захисту вимагала викликати Копитіна в суд і допитати його. Однак ВАКС відмовим адвокатам.