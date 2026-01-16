 Юлії Тимошенко заборонили спілкуватись з трьома миколаївськими нардепами

Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Юлії Тимошенко заборонили спілкуватись з трьома миколаївськими нардепами. Фото: МикВістіЮлії Тимошенко заборонили спілкуватись з трьома миколаївськими нардепами. Фото: МикВісті

Вищий антикорупційний суд заборонив голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко спілкуватись з 65 народними депутатами від «Слуги народу». Серед них троє представників Миколаївщини.

Таке рішення ухвалив суддя Віталій Дубас в ході засідання 16 січня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про обмеження спілкування підозрюваної з нардепами Артемом Чорноморовим, Олександром Пасічним та Ігорем Копитіним.

Артем Чорноморов. Фото з соцмережАртем Чорноморов. Фото з соцмереж
Олександр Пасічний. Фото: Пресслужба «Слуга народу»Олександр Пасічний. Фото: Пресслужба «Слуга народу»
Ігор Копитін. Фото з його соцмережІгор Копитін. Фото з його соцмереж

Зазначимо, що останнього Юлія Тимошенко розкрила в якості агента НАБУ, який записував розмову, що лягла в основу кримінального провадження. Як стверджує прокуратура, йому Тимошенко запропонувала 10 тис. доларів за голосування у Верховній Раді. Також вона пропонувала долучити й інших нардепів за ту ж суму.

На засіданні сторона захисту вимагала викликати Копитіна в суд і допитати його. Однак ВАКС відмовим адвокатам.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

