Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Юлія Тимошенко на засіданні у ВАКС 16 січня. Фото: hromadske

Вищий антикорупційний суд відмовив у допиті миколаївського нардепа від «Слуги народу» Ігоря Копитіна. Прокурор заявив, що він має захист у даному кримінальному провадженні.

Про це стало відомо під час судового засідання 16 січня, на якому обирали запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина», пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що на початку засідання Юлія Тимошенко розкрила імʼя народного депутата, з яким вона спілкується на плівках, опублікованих НАБУ. Ним, за її словами, є Ігор Копитін. У матеріалах справи він фігурує, як нардеп «Мазур». Однак прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не підтвердив, що це дійсно Ігор Копитін.

Реклама

Захист Тимошенко подав клопотання про його допит:

— Хочу подати усне клопотання про виклик і допиту в якості свідка депутата Мазура, — звернувся до суду адвокат Олександр Готін. — А такий існує?, — спитав суддя Віталій Дубас. — Ну ми виявили, що це депутат Копитін. Тому прохання його викликати, тому що у його показах, НСРД є солідні розбіжності. Є підстави його викликати, він перед судом постане і підтвердить обставини, які надав НАБУ і САП, — сказав захисник.

Однак прокурор заперечив у задоволенні прохання сторони захисту. Він не назвав імені, але заявив, що до особи, розмова із яким фігурує у справі, застосовано заходи безпеки.

— Я заперечую проти задоволення клопотання. Особа свідка, допит якого є у вашому розпорядженні і розмова якого потрапила у протокол НСРД, це особа до якої наразі застосовані заходи забезпечення у кримінальному провадженні. Фактично допит такої особи це знову ж таки доказ у кримінальному провадженні. Сторона захисту намагається у позапроцесуальний спосіб отримати доступ до нашої доказової бази до завершення розслідування. Розголошення відомостей досудового розслідування можливе з дозволу слідчого прокурора. Наразі, ми не вбачаємо доцільності в розкритті нашого доказу. Вважаємо, що це направлено на затягування клопотання, — відповів прокурор САП.

Суддя на місці ухвалив відмовив захисту Юлії Тимошенко у задоволенні клопотання про допит народного депутата Ігоря Копитіна.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.