В Одесі затримали чоловіків, яких підозрюють у підготовці «скидів» на військових, — СБУ

Дрон, який вилучили правоохоронці. Фото: Служби безпеки України. СБУДрон, який вилучили правоохоронці. Фото: Служби безпеки України. СБУ

В Одесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці атак на українських військових за допомогою так званих «скидів» із цивільного квадрокоптера.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, один із підозрюваних є 49-річний місцевий підприємець, якого завербували через Telegram-канал із пошуку «легких заробітків». Спочатку він отримав квадрокоптер, а згодом забрав зі схрону два кілограми пластиду та комплектуючі для саморобного вибухового пристрою, якими спорядив безпілотник.

Слідство також вважає, що чоловік залучив свого 47-річного знайомого, який допомагав розвідувати місця скупчення українських військових. Ці локації вони позначали на електронних мапах та передавали куратору з РФ.

У Службі безпеки зазначили, що затримали підозрюваних напередодні запланованого запуску безпілотного літального апарата, коли, за версією слідства, бойова частина вже була готова, а «ціль» для удару — одна з локацій підрозділу Сил оборони — погоджена.

Під час обшуків у чоловіків вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки зброї.

Затримані підозрювані у держзраді. Фото: СБУЗатримані підозрювані у держзраді. Фото: СБУ
Затримані підозрювані у держзраді. Фото: СБУЗатримані підозрювані у держзраді. Фото: СБУ

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», а також за частиною 5 статті 27 і частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану».

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи, зокрема канали надходження зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, Апеляційний суд Миколаєва засудив до 9 років позбавлення волі 63-річного жителя Миколаївщини за пособництво російським військовим у катуванні цивільного населення.

