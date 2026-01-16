До 9 років ув’язнення засудили жителя Миколаївщини, який катував цивільних за наказами росіян

Суд взяв під варту жителя Миколаївщини, який катував цивільних за наказам росіян. Фото: Getty Image

Апеляційний суд Миколаєва засудив до 9 років позбавлення волі 63-річного жителя Миколаївщини за пособництво російським військовим у катуванні цивільного населення.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у липні 2022 року в одному з населених пунктів Миколаївського району, під час тимчасової окупації території російськими військами, засуджений допомагав військовослужбовцям Російської Федерації встановлювати місця проживання односельців та сприяв їх незаконному затриманню. Після цього цивільних жорстоко побили окупанти.

«З метою отримання інформації російські військові імітували розстріл двох потерпілих, погрожували знищити їхні родини та обстріляти населений пункт з реактивних систем залпового вогню «Град», — повідомили в прокуратурі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Чоловіка визнали винним за частиною 5 статті 27 (пособництво у вчиненні злочину), частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Вирок суду набрав законної сили.

