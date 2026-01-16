 Доходи заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва

Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату. Інфографіка МикВістіВіцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату. Інфографіка МикВісті

Заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва помітили з новим смартфоном iPhone 17 Pro Max, вартість якого перевищує його офіційний місячний заробіток.

З новим телефоном Сергій Коренєв засвітився на відкритті оновленого гінекологічного відділення в Міській лікарні №1 у четвер, 15 січня.

Сергій Коренєв з новою моделлю iPhone. Фото: Facebook-сторінка Агенції розвитку МиколаєваСергій Коренєв з новою моделлю iPhone. Фото: Facebook-сторінка Агенції розвитку Миколаєва

За даними з різних інтернет-магазинів, залежно від обсягу памʼяті, ціна iPhone 17 Pro Max стартує від 63 999 гривень і може сягати 83 999 гривень.

Скриншот цін на телефон зі store.iland.uaСкриншот цін на телефон від офіційного реселера Apple в Україні store.iland.ua. Товар під замовлення, тому ціни найнижчі. Інші інтернет-магазини з товаром «у наявності» продають iPhone дорожче на 10-15%.

Водночас згідно з інформацією про доходи посадовця за 2025 рік, його посадовий оклад становить 21 895 гривень на місяць.

Сергію Коренєву у 2025 році нарахували 234 тисячі надбавок до річної зарплати, яка у сумі склала 637 тисяч гривень. Це найменша зарплата серед усіх заступників міського голови.

Зарплати мера Миколаєва та його заступників у 2025 році, інфографіка МикВістіСередньомісячна заробітна плата Сергія Коренєва у 2025 році була 58 тисяч гривень, інфографіка МикВісті

Наприкінці листопада 2025 року заступника мера ще фіксували зі старішою моделлю iPhone.

Сергій Коренєв зі старішою моделлю iPhone. Фото: Facebook- сторінка Агенції розвитку МиколаєваСергій Коренєв зі старішою моделлю iPhone. Фото: Facebook- сторінка Агенції розвитку Миколаєва

Згідно з декларацією Сергія Коренєва за 2024 рік, він задекларував заощадження у розмірі 5 тисяч доларів США та 150 тисяч гривень готівкою.

За 2024 рік Сергій Коренєв заробив 837,2 тисячі гривень, що у середньому складає 69,7 тисячі гривень на місяць. Також отримав 71,8 тисячі гривень пенсії.

Водночас, у декларації за 2017 рік, коли став чиновником, він вказував заощадження у розмірі 23 тисячі доларів США.

Таким чином, за 7 років роботи в мерії Миколаєва грошові накопичення Сергія Коренєва зменшилися майже у 5 разів.

Нагадаємо, що Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава.

Крім того, наприкінці 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. Різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%, сказав він. Тому, пояснив мер, підвищити зарплати посадовцям можуть лише за умови фінансової допомоги з державного бюджету.

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Щоб закрити потреби міста на сесії 30 грудня депутати звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

