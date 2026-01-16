Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату. Інфографіка МикВісті

Заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва помітили з новим смартфоном iPhone 17 Pro Max, вартість якого перевищує його офіційний місячний заробіток.

З новим телефоном Сергій Коренєв засвітився на відкритті оновленого гінекологічного відділення в Міській лікарні №1 у четвер, 15 січня.

Сергій Коренєв з новою моделлю iPhone. Фото: Facebook-сторінка Агенції розвитку Миколаєва

За даними з різних інтернет-магазинів, залежно від обсягу памʼяті, ціна iPhone 17 Pro Max стартує від 63 999 гривень і може сягати 83 999 гривень.

Скриншот цін на телефон від офіційного реселера Apple в Україні store.iland.ua. Товар під замовлення, тому ціни найнижчі. Інші інтернет-магазини з товаром «у наявності» продають iPhone дорожче на 10-15%.

Водночас згідно з інформацією про доходи посадовця за 2025 рік, його посадовий оклад становить 21 895 гривень на місяць.

Сергію Коренєву у 2025 році нарахували 234 тисячі надбавок до річної зарплати, яка у сумі склала 637 тисяч гривень. Це найменша зарплата серед усіх заступників міського голови.

Середньомісячна заробітна плата Сергія Коренєва у 2025 році була 58 тисяч гривень, інфографіка МикВісті

Наприкінці листопада 2025 року заступника мера ще фіксували зі старішою моделлю iPhone.

Сергій Коренєв зі старішою моделлю iPhone. Фото: Facebook- сторінка Агенції розвитку Миколаєва

Згідно з декларацією Сергія Коренєва за 2024 рік, він задекларував заощадження у розмірі 5 тисяч доларів США та 150 тисяч гривень готівкою.

За 2024 рік Сергій Коренєв заробив 837,2 тисячі гривень, що у середньому складає 69,7 тисячі гривень на місяць. Також отримав 71,8 тисячі гривень пенсії.

Водночас, у декларації за 2017 рік, коли став чиновником, він вказував заощадження у розмірі 23 тисячі доларів США.

Таким чином, за 7 років роботи в мерії Миколаєва грошові накопичення Сергія Коренєва зменшилися майже у 5 разів.

Нагадаємо, що Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава.

Крім того, наприкінці 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. Різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%, сказав він. Тому, пояснив мер, підвищити зарплати посадовцям можуть лише за умови фінансової допомоги з державного бюджету.

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Щоб закрити потреби міста на сесії 30 грудня депутати звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.