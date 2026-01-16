Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

У Вознесенську тривають проблеми в роботі міського транспорту, скриншот з сюжету Суспільне Миколаїв

У Вознесенську міський транспорт курсує із перебоями через дефіцит водіїв та недотримання графіка перевізниками.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Вознесенської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Як відомо, у Вознесенську близько двох місяців тривають проблеми в роботі міського транспорту: приватні перевізники не виводять автобуси на маршрути, а містян про це повідомляють лише постфактум.

Зокрема, у відповіді на інформаційний запит повідомили, що перевізники допускали порушення, а саме «нерегулярний вихід автобусів» на маршрути та недотримувались затверджених схем руху.

«3 боку перевізника було зафіксовано порушення умов надання послуг з перевезення пасажирів, що полягали у недотриманні затверджених маршрутів та нерегулярному виході автобусів на лінію відповідно до встановленого графіка. Зазначені порушення негативно впливали на стабільність транспортного сполучення та якість обслуговування пасажирів», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що через виявлені порушення перевізнику надсилали офіційні письмові звернення.

— У зв'язку з виявленими фактами порушень перевезень неодноразово направлялися офіційні письмові звернення до перевізника з вимогою надати обґрунтовані пояснення щодо причин виникнення зазначеної ситуації, а також вжити відповідних заходів реагування спрямованих на усунення виявлених недоліків та забезпечення дотримання умов договору і чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень», — повідомили у виконавчому комітеті.

Відповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документа Відповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документа

Крім того, міська влада також проводила «роз’яснювальну роботу» з перевізниками щодо причин дефіциту водіїв.

«Надавалася інформація щодо обʼєктивних причин нестачі водіїв, у тому числі кадрового дефіциту, повʼязаного з мобілізаційними процесами, міграцією населення та іншими соціально-економічними чинниками. Питання укомплектування водіями та забезпечення належного функціонування громадського транспорту перебувало на постійному контролі відповідних структурних підрозділів міської ради», — додали там.

Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту 6 січня, скриншот з групи Маршрутки Вознесенська. Громадський транспорт

Місцева жителька Наталія Щур розповіла «МикВісті», що ситуація з транспортом покращилася, але через переповнені автобуси пасажири іноді не могли в них потрапити.

— Вони трохи «зашевелилися», але всі проблеми списують на відсутність водіїв. А що ви зробили, щоб водії були? Практично нічого: немає офіційного оформлення, немає бронювання, гідної зарплати, ремонти доводиться робити за власний кошт — купа різних «але-але-але». 12 січня ситуація виглядала доволі добре, у період з 13 по 16 січня мій маршрут був, але у середу зняли великий автобус і пустили малий, через що люди на декількох зупинках просто не влізли. Автобус навіть не ставав на зупинках. Чула також, що інших маршрутів або взагалі не було, або вони працювали з великими перебоями, — розповіла Наталя Щур.

Зазначимо, що у сюжеті «Суспільне.Миколаїв» Мурман Піпія, директор «ВознесенськАвтотранс», повідомив, що головна проблема нестача водіїв.

— Водіїв не вистачає, вони без вихідних працюють, це наказуємо. Деякі взагалі працюють по 20 днів без вихідних, тому що людям треба їздити і морози, школа почалась. Інших проблем немає, — розповів Мурман Піпія.

Мурман Піпія, директор «ВознесенськАвтотранс», скришнот з сюжету Суспільне Миколаїв

Додамо, що на офіційному сайті Вознесенської міської ради є перелік перевізників та маршрутів у місті. Серед них:

Товариство з додатковою відповідальністю «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрути №2, 3, 4, 5, 6, 6.2, 7, 9, 10, 11/А, 15, 19, 23 та 24.

Фізична особа-підприємець Піпія М.Н. обслуговує маршрути №22, 35, 35/1, 35/2, 36 та 37.

Фізична особа-підприємець Новак В.А. працює на маршрутах №31 та 32.

Також ТОВ «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрут №33.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську провели нараду через численні скарги мешканців на перебої в роботі міського транспорту. Зокрема, у зустрічі взяли участь заступник міського голови Олександр Мизгало та керуюча справами райдержадміністрації Олена Максютенко. Під час обговорення дійшли висновку, що головна проблема — дефіцит водіїв.

Проблеми з міськими перевезеннями, за словами місцевих жителів, почалися близько місяця–двох тому: автобуси часто не виходять на маршрути або змінюють напрямок руху.

Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот від 22 грудня, з групи Вознесенський базар Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот від 22 грудня, з групи Вознесенський базар

Крім того, у Вознесенській міській раді оголосили вакансії для охочих працювати водіями. Редакція «МикВісті» 22 грудня намагалася уточнити деталі за номером, вказаним у повідомленні (095-125-22-36), але людина, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що більше не працює за цим телефоном.