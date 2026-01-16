 Проблеми транспорту у Вознесенську: водіїв не вистачає, перевізники порушують графік

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

У Вознесенську тривають проблеми в роботі міського транспорту, скриншот з сюжету Суспільне МиколаївУ Вознесенську тривають проблеми в роботі міського транспорту, скриншот з сюжету Суспільне Миколаїв

У Вознесенську міський транспорт курсує із перебоями через дефіцит водіїв та недотримання графіка перевізниками.

Про це повідомили у виконавчому комітеті Вознесенської міської ради у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Як відомо, у Вознесенську близько двох місяців тривають проблеми в роботі міського транспорту: приватні перевізники не виводять автобуси на маршрути, а містян про це повідомляють лише постфактум.

Зокрема, у відповіді на інформаційний запит повідомили, що перевізники допускали порушення, а саме «нерегулярний вихід автобусів» на маршрути та недотримувались затверджених схем руху.

«3 боку перевізника було зафіксовано порушення умов надання послуг з перевезення пасажирів, що полягали у недотриманні затверджених маршрутів та нерегулярному виході автобусів на лінію відповідно до встановленого графіка. Зазначені порушення негативно впливали на стабільність транспортного сполучення та якість обслуговування пасажирів», — йдеться у повідомленні.

У Вознесенську тривають проблеми в роботі міського транспорту, скриншот з сюжету Суспільне МиколаївУ Вознесенську тривають проблеми в роботі міського транспорту, скриншот з сюжету Суспільне Миколаїв

Там додали, що через виявлені порушення перевізнику надсилали офіційні письмові звернення.

— У зв'язку з виявленими фактами порушень перевезень неодноразово направлялися офіційні письмові звернення до перевізника з вимогою надати обґрунтовані пояснення щодо причин виникнення зазначеної ситуації, а також вжити відповідних заходів реагування спрямованих на усунення виявлених недоліків та забезпечення дотримання умов договору і чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень», — повідомили у виконавчому комітеті.

Відповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документаВідповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документа
Відповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документаВідповідь виконавчого комітету Вознесенської міської ради, скриншот документа

Крім того, міська влада також проводила «роз’яснювальну роботу» з перевізниками щодо причин дефіциту водіїв.

«Надавалася інформація щодо обʼєктивних причин нестачі водіїв, у тому числі кадрового дефіциту, повʼязаного з мобілізаційними процесами, міграцією населення та іншими соціально-економічними чинниками. Питання укомплектування водіями та забезпечення належного функціонування громадського транспорту перебувало на постійному контролі відповідних структурних підрозділів міської ради», — додали там.

Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту 6 та 7 січня, скриншот з групи Маршрутки Вознесенська. Громадський транспортМешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту 6 січня, скриншот з групи Маршрутки Вознесенська. Громадський транспорт

Місцева жителька Наталія Щур розповіла «МикВісті», що ситуація з транспортом покращилася, але через переповнені автобуси пасажири іноді не могли в них потрапити.

— Вони трохи «зашевелилися», але всі проблеми списують на відсутність водіїв. А що ви зробили, щоб водії були? Практично нічого: немає офіційного оформлення, немає бронювання, гідної зарплати, ремонти доводиться робити за власний кошт — купа різних «але-але-але». 12 січня ситуація виглядала доволі добре, у період з 13 по 16 січня мій маршрут був, але у середу зняли великий автобус і пустили малий, через що люди на декількох зупинках просто не влізли. Автобус навіть не ставав на зупинках. Чула також, що інших маршрутів або взагалі не було, або вони працювали з великими перебоями, — розповіла Наталя Щур.

Зазначимо, що у сюжеті «Суспільне.Миколаїв» Мурман Піпія, директор «ВознесенськАвтотранс», повідомив, що головна проблема нестача водіїв.

— Водіїв не вистачає, вони без вихідних працюють, це наказуємо. Деякі взагалі працюють по 20 днів без вихідних, тому що людям треба їздити і морози, школа почалась. Інших проблем немає, — розповів Мурман Піпія.

Мурман Піпія, директор «ВознесенськАвтотранс», скришнотМурман Піпія, директор «ВознесенськАвтотранс», скришнот з сюжету Суспільне Миколаїв

Додамо, що на офіційному сайті Вознесенської міської ради є перелік перевізників та маршрутів у місті. Серед них:

  • Товариство з додатковою відповідальністю «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрути №2, 3, 4, 5, 6, 6.2, 7, 9, 10, 11/А, 15, 19, 23 та 24.

  • Фізична особа-підприємець Піпія М.Н. обслуговує маршрути №22, 35, 35/1, 35/2, 36 та 37.

  • Фізична особа-підприємець Новак В.А. працює на маршрутах №31 та 32.

  • Також ТОВ «Вознесенськавтотранс» обслуговує маршрут №33.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську провели нараду через численні скарги мешканців на перебої в роботі міського транспорту. Зокрема, у зустрічі взяли участь заступник міського голови Олександр Мизгало та керуюча справами райдержадміністрації Олена Максютенко. Під час обговорення дійшли висновку, що головна проблема — дефіцит водіїв.

Проблеми з міськими перевезеннями, за словами місцевих жителів, почалися близько місяця–двох тому: автобуси часто не виходять на маршрути або змінюють напрямок руху.

Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот від 22 грудня, з групи Вознесенський базар
Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот з групи «Вознесенський базар»Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту, скриншот від 22 грудня, з групи Вознесенський базар

Крім того, у Вознесенській міській раді оголосили вакансії для охочих працювати водіями. Редакція «МикВісті» 22 грудня намагалася уточнити деталі за номером, вказаним у повідомленні (095-125-22-36), але людина, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що більше не працює за цим телефоном.

International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Головне сьогодні