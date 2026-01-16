 У Миколаєві планові відключення електроенергії тривають від 12,5 до 16 годин

У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Фото: МикВістіУ Миколаєві діють графіки відключень електроенергії тривалістю від 12,5 до 16 годин, Фото: МикВісті

У Миколаєві планові відключення електроенергії тривають до 16 годин на день, хоча суттєвих пошкоджень мережі немає.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверненні, пишуть «МикВісті».

За його словами, відключення є плановими і пов’язані із загальним станом енергетичної системи.

— У Миколаєві діють черги на відключення від 12,5 до 16 годин зараз, на жаль, як і по всій Україні. Попри те, що в нас там уражень особливо немає, — сказав Віталій Кім.

Школи на Миколаївщині продовжать працювати попри мороз і тривалі відключення світла: що відомо

Попри довготривалі відключення електрики та погіршення погодних умов, школи Миколаєва та області залишаються відкритими, але при необхідності можуть перейти на онлайн. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на Миколаївщині найближчими днями очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 6–12 м/с. 17 січня температура повітря вночі становитиме 8–13°С морозу, вдень 4–9°С морозу. У Миколаєві вночі 8–10°С морозу, вдень 5–7°С морозу.

18–19 січня прогнозують нічні морози 9–14°С, денні — 1–6°С морозу. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 7–12 м/с. Проте через різний напрямок вітру фактично вдень температура може відчуватись на рівні −15…−9°C.

Крім того, через дефіцит електропостачання в України в Миколаєві та області запровадили графіки відключень світла, які можуть тривати до 16 годин протягом доби. Під час відключень світла бюджетні установи обігрівають за допомогою генераторів і резервного живлення.

Сьогодні, 16 січня, у Миколаєві та по області тривають планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діють з 00:00 до 23:59.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

