 Школи Миколаєва та області працюють офлайн попри морози та відключення світла

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -6.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -6.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кім: школи на Миколаївщині продовжать працювати попри мороз і тривалі відключення світла

Школи Миколаєва та області працюють офлайн попри морози та відключення світла. Фото: архів МикВістіШколи Миколаєва та області працюють офлайн попри морози та відключення світла. Фото: архів МикВісті

Попри довготривалі відключення електрики та погіршення погодних умов, школи Миколаєва та області залишаються відкритими, але при необхідності можуть перейти на онлайн.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Як відомо, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на Миколаївщині найближчими днями очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 6–12 м/с. 17 січня температура повітря вночі становитиме 8–13°С морозу, вдень 4–9°С морозу. У Миколаєві вночі 8–10°С морозу, вдень 5–7°С морозу.

18–19 січня прогнозують нічні морози 9–14°С, денні — 1–6°С морозу. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 7–12 м/с. Проте через різний напрямок вітру фактично вдень температура може відчуватись на рівні −15…−9°C.

Огляд фактичної погоди на Миколаївщині. Фото: гідрометцентрОгляд фактичної погоди на Миколаївщині. Фото: гідрометцентр

Крім того, через дефіцит електропостачання в України в Миколаєві та області запровадили графіки відключень світла, які можуть тривати до 16 годин протягом доби. Під час відключень світла бюджетні установи обігрівають за допомогою генераторів і резервного живлення.

— З огляду на погіршення погоди школи ми закривати не будемо, тобто діти продовжують навчатись офлайн. Їм надана можливість у разі погіршення погодних умов чи з електрикою переходити на онлайн. Школи будуть працювати офлайн далі, — сказав Віталій Кім.

Місцева влада наголошує, що рішення щодо переходу на дистанційне навчання ухвалюватимуть за фактичної необхідності — зважаючи на рівень опадів, температуру повітря і стабільність енергопостачання.

Як відомо, через різке погіршення погоди у січні 2026 року Кабмін рекомендував перевести навчальні заклади (школи, дитсадки, виші) на дистанційний формат або продовжити зимові канікули до 19 січня. Остаточне рішення ухвалюють місцеві органи влади, виходячи з прогнозів погоди та безпекової ситуації.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер
На Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом
До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня
Реклама
Читайте також:
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
новини
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

Катерина Середа
новини
Це гастролери з Одеси та «політики з інвалідністю», — Сєнкевич про місцевих лідерів «Батьківщини»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

Ірина Олехнович
новини
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня
На Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом
Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, — мер

Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

У Південноукраїнську планують збільшити вартість водопостачання

1 година тому

Тимошенко назвала прізвище нардепа, з яким говорила: «слуга» Копитін з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні