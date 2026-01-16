Кім: школи на Миколаївщині продовжать працювати попри мороз і тривалі відключення світла

Школи Миколаєва та області працюють офлайн попри морози та відключення світла. Фото: архів МикВісті

Попри довготривалі відключення електрики та погіршення погодних умов, школи Миколаєва та області залишаються відкритими, але при необхідності можуть перейти на онлайн.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Як відомо, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на Миколаївщині найближчими днями очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 6–12 м/с. 17 січня температура повітря вночі становитиме 8–13°С морозу, вдень 4–9°С морозу. У Миколаєві вночі 8–10°С морозу, вдень 5–7°С морозу.

18–19 січня прогнозують нічні морози 9–14°С, денні — 1–6°С морозу. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 7–12 м/с. Проте через різний напрямок вітру фактично вдень температура може відчуватись на рівні −15…−9°C.

Огляд фактичної погоди на Миколаївщині. Фото: гідрометцентр

Крім того, через дефіцит електропостачання в України в Миколаєві та області запровадили графіки відключень світла, які можуть тривати до 16 годин протягом доби. Під час відключень світла бюджетні установи обігрівають за допомогою генераторів і резервного живлення.

— З огляду на погіршення погоди школи ми закривати не будемо, тобто діти продовжують навчатись офлайн. Їм надана можливість у разі погіршення погодних умов чи з електрикою переходити на онлайн. Школи будуть працювати офлайн далі, — сказав Віталій Кім.

Місцева влада наголошує, що рішення щодо переходу на дистанційне навчання ухвалюватимуть за фактичної необхідності — зважаючи на рівень опадів, температуру повітря і стабільність енергопостачання.

Як відомо, через різке погіршення погоди у січні 2026 року Кабмін рекомендував перевести навчальні заклади (школи, дитсадки, виші) на дистанційний формат або продовжити зимові канікули до 19 січня. Остаточне рішення ухвалюють місцеві органи влади, виходячи з прогнозів погоди та безпекової ситуації.