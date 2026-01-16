 Суттєві морози на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Зимовий Миколаїв. Фото: МикВістіЗимовий Миколаїв. Фото: МикВісті

У вихідні та в понеділок, з 17 по 19 січня, на Миколаївщині прогнозують суттєве зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до –14 градусів морозу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, упродовж трьох днів збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, але з суттєвими морозами.

В Миколаївській області 17 січня очікується північно – східний вітер (6–11 м/с) . Температура повітря вночі сягне позначки –8…–13°C, а вдень –4…–9°C. У самому ж місті Миколаєві вночі обіцяють –8…–10°C, вдень –5…–7°C.

У неділю 18 січня та понеділок 19 січня синоптики прогнозують сильний вітер ( 7–12 м/с). Вночі температура очікується –9…–14°С, вдень –1…–6°C.

Зазначимо, що похолодання в Миколаєві та області, за словами синоптиків, триватиме протягом усього тижня. Так, у ніч на 16 січня 2026 року на метеостанціях області зафіксували мінімальні низькі температури від –11,0°C у Миколаєві до –14,2°C у Первомайську. Глибина промерзання ґрунту станом на ранок 16 січня становила від 12 до 22 сантиметрів.

Показники температури 16 січня. Фото: Миколаївський гідрометцентрПоказники температури 16 січня. Фото: Миколаївський гідрометцентр

З огляду на це та відсутність багатого снігового покрику, синоптики застерігають, про зростання ризику вимерзання сільськогосподарських культур. Мінімальна температура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці (3 см) становила –4…–9°C, тоді як критична температура вимерзання для озимих культур сягає –15…–17°C. Наразі умови перезимівлі оцінюють як задовільні, однак у разі тривалих морозів без снігового покриву ризики для посівів можуть зрости.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що попри довготривалі відключення електрики та погіршення погодних умов, школи Миколаєва та області залишаються відкритими, але при необхідності можуть перейти на онлайн.

При цьому, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

