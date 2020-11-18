За минувшие сутки в мире умерли рекордные 10 тысяч 502 человека, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В США погибло наибольшее количество людей — 1 тысяча 615. За этот же период там обнаружили более 157 тысяч больных коронавирусом. Италия, которая снова вернулась к антилидерам по заболеваемости, имеет в сутки 731 летальных случая и более 32 тысяч случаев инфицирования.

Хотя в Бразилии проживает гораздо больше людей, чем в Италии, число новых больных за сутки там на 3000 больше, чем в Италии. В то же время Россия поднялась на 5 место среди стран мира, где за минувшие сутки обнаружили более 22 тысяч случаев заболевания.

Коронавирус также не уходит с других стран Европы, в частности не уменьшаются темпы заболевания в Польше, Великобритании, Франции и Германии. Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых больных и 16 по числу жертв коронавируса за прошедшие сутки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.