В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего же за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 570 тысяч 153 человек. Из них 259 тысяч 79 человек выздоровели, а 1 тысяча 112 — умерли от осложнений.
Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Киеве (1213), а также в Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.
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В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего же за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 570 тысяч 153 человек. Из них 259 тысяч 79 человек выздоровели, а 1 тысяча 112 — умерли от осложнений.
Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Киеве (1213), а также в Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов