В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего же за время пандемии в Украине коронавирусное заболевание подтвердили у 570 тысяч 153 человек. Из них 259 тысяч 79 человек выздоровели, а 1 тысяча 112 — умерли от осложнений.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Киеве (1213), а также в Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.