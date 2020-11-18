По состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 197 ;

Первомайск — 16;

Южноукраинск — 7;

Вознесенск — 5;

Очаков — 2;

Арбузинский район — 2;

Баштанский район — 8;

Березанский район — 3;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 0;

Веселиновский район — 0;

Витовский район — 6;

Вознесенский район — 3;

Врадиевский район — 0;

Еланецкий район — 0;

Доманевский район — 10;

Казанковский район — 0;

Кривоозерский район — 1;

Николаевский район — 2;

Новобугский район — 0;

Новоодесский район — 0;

Очаковский район — 0;

Первомайский район — 5;

Снигиревский район — 7.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 642 (+19 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157. Умерло всего от последствий коронавируса 259 человек, за сутки — 5.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.