По состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 642 (+19 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157. Умерло всего от последствий коронавируса 259 человек, за сутки — 5.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.
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По состоянию на утро 18 ноября в Николаевской области зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 642 (+19 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 94, всего выздоровели — 4157. Умерло всего от последствий коронавируса 259 человек, за сутки — 5.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 12 тысяч 496 человек, в том числе, заболели 535 детей и 529 медработников. Также известно, что вчера 8 тысяч 96 пациентов выздоровели, а 256 умерли от осложнений.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов