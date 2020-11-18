Во вторник вечером, 17 ноября, спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сообщается, что по приезду пожарные вывели из задымленного помещения квартиры на свежий воздух женщину. В кратчайшие сроки, совместными усилиями спасатели потушили пожар на площади 50 м2.
Как выяснилось, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.
— Жильцы квартиры, в которой возник пожар, готовили ужин на плите с использованием 5-ти литрового газового баллона. Из-за неплотного соединения шланга подачи газа произошла его утечка с последующим возгоранием и распространением огня по горючим основаниям кухонного устройства, - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего к тушению привлекалось 6 единиц техники ГСЧС и 18 человек.
Напомним, что в Николаеве, в микрорайоне Варваровка, в ночь на 19 марта загорелся жилой дом, в результате пожара погибла женщина.
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Во вторник вечером, 17 ноября, спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Сообщается, что по приезду пожарные вывели из задымленного помещения квартиры на свежий воздух женщину. В кратчайшие сроки, совместными усилиями спасатели потушили пожар на площади 50 м2.
Как выяснилось, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.
— Жильцы квартиры, в которой возник пожар, готовили ужин на плите с использованием 5-ти литрового газового баллона. Из-за неплотного соединения шланга подачи газа произошла его утечка с последующим возгоранием и распространением огня по горючим основаниям кухонного устройства, - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего к тушению привлекалось 6 единиц техники ГСЧС и 18 человек.
Напомним, что в Николаеве, в микрорайоне Варваровка, в ночь на 19 марта загорелся жилой дом, в результате пожара погибла женщина.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов