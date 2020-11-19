C начала боевых действий в Донбассе пропали без вести 69 украинских военных, судьба которых остается неизвестной.
Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны, передает «Радио Свобода».
— По данным персонального учета потерь личного состава вооруженных сил Украины, который ведется в кадровом центре вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11. 2020 г. остаются еще не найденными 69 человек, — отмечается в ответе.
Как сообщалось, в зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
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C начала боевых действий в Донбассе пропали без вести 69 украинских военных, судьба которых остается неизвестной.
Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны, передает «Радио Свобода».
— По данным персонального учета потерь личного состава вооруженных сил Украины, который ведется в кадровом центре вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11. 2020 г. остаются еще не найденными 69 человек, — отмечается в ответе.
Как сообщалось, в зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов