C начала боевых действий в Донбассе пропали без вести 69 украинских военных, судьба которых остается неизвестной.

Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны, передает «Радио Свобода».

— По данным персонального учета потерь личного состава вооруженных сил Украины, который ведется в кадровом центре вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11. 2020 г. остаются еще не найденными 69 человек, — отмечается в ответе.

Как сообщалось, в зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.