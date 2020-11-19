Государственное бюро расследований провело обыски у должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу о масштабных пожарах на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года и установило новые причины возгораний.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.
Следователи управления ГБР в Краматорске установили, что одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в этот период было системное расхищение горючего под руководством управления ГСЧС в Луганской области.
Следователи говорят, что почти в каждом структурном подразделении этого управления по указаниям руководства были приобретены специальные технические средства — приборы для коррекции одометров автомобилей.
Именно с их помощью, мол, систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники и завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате этого спецтехника не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.
Масштабные пожары возникли в Луганской области 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Полностью потушили все очаги возгорания 8 октября.
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Государственное бюро расследований провело обыски у должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу о масштабных пожарах на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года и установило новые причины возгораний.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.
Следователи управления ГБР в Краматорске установили, что одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в этот период было системное расхищение горючего под руководством управления ГСЧС в Луганской области.
Следователи говорят, что почти в каждом структурном подразделении этого управления по указаниям руководства были приобретены специальные технические средства — приборы для коррекции одометров автомобилей.
Именно с их помощью, мол, систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники и завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате этого спецтехника не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.
Масштабные пожары возникли в Луганской области 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Полностью потушили все очаги возгорания 8 октября.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов