Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Следователи управления ГБР в Краматорске установили, что одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в этот период было системное расхищение горючего под руководством управления ГСЧС в Луганской области.

Следователи говорят, что почти в каждом структурном подразделении этого управления по указаниям руководства были приобретены специальные технические средства — приборы для коррекции одометров автомобилей.

Именно с их помощью, мол, систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники и завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате этого спецтехника не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.

Масштабные пожары возникли в Луганской области 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Полностью потушили все очаги возгорания 8 октября.