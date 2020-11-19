Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили договоренности о прекращении огня, в результате чего ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия», — говорится в сводке.
Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, проинформированы представители ОБСЕ, отметили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
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Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили договоренности о прекращении огня, в результате чего ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия», — говорится в сводке.
Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, проинформированы представители ОБСЕ, отметили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов