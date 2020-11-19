Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили договоренности о прекращении огня, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия», — говорится в сводке.

Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, проинформированы представители ОБСЕ, отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.