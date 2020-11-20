С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Из стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Шумов, из ручных противотанковых гранатометов — возле Каменки. Раненых и погибших среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки и Марьинки. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, его госпитализировали.

Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.