С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины».
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Из стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Шумов, из ручных противотанковых гранатометов — возле Каменки. Раненых и погибших среди украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки и Марьинки. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, его госпитализировали.
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
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С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины».
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Из стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Шумов, из ручных противотанковых гранатометов — возле Каменки. Раненых и погибших среди украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки и Марьинки. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, его госпитализировали.
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов