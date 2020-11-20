В Черкассах СБУ разоблачила хищение бюджетных денег, которые были выделены одному из медучреждений на борьбу с коронавирусом. Действия злоумышленников нанесли бюджету города ущерб на сумму более 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководительница одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 миллионов гривен, — говорится в сообщении.

Стоимость приобретенных товаров была завышена. Так, защитные костюмы для врачей стоили более чем в два раз дороже рыночной цены. Договоры на приобретение товаров были заключены без проведения тендерных процедур. Руководительнице медучреждения сообщили о подозрении.

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