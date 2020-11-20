Вооруженные формирования Российской Федерации в пятницу, 20 ноября, четыре раза нарушили режим тишины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Сегодня, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020», — говорится в сообщении.
В частности, в районе населенного пункта Шумы противник открыл огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
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Вооруженные формирования Российской Федерации в пятницу, 20 ноября, четыре раза нарушили режим тишины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Сегодня, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020», — говорится в сообщении.
В частности, в районе населенного пункта Шумы противник открыл огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов