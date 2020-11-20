Все захваченные в Тбилиси заложники освобождены, нападавший задержан.
Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на представителя МВД Нино Гиоргобиани.
Захватчик требовал собрать парламент, чтобы тот принял три решения: запретил азартные игры, снизил банковские процентные ставки до 7% и снизил цены на медикаменты, установив в качестве максимальной маржи прибыли 10%.
Напомним, сегодня, 20 ноября, неизвестный захватил 11 заложников в здании микрофинансовой организации Эм-Би-Си («Бизнес Капитал») в Тбилиси.
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Все захваченные в Тбилиси заложники освобождены, нападавший задержан.
Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на представителя МВД Нино Гиоргобиани.
Захватчик требовал собрать парламент, чтобы тот принял три решения: запретил азартные игры, снизил банковские процентные ставки до 7% и снизил цены на медикаменты, установив в качестве максимальной маржи прибыли 10%.
Напомним, сегодня, 20 ноября, неизвестный захватил 11 заложников в здании микрофинансовой организации Эм-Би-Си («Бизнес Капитал») в Тбилиси.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов