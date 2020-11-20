Все захваченные в Тбилиси заложники освобождены, нападавший задержан.

Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на представителя МВД Нино Гиоргобиани.

Захватчик требовал собрать парламент, чтобы тот принял три решения: запретил азартные игры, снизил банковские процентные ставки до 7% и снизил цены на медикаменты, установив в качестве максимальной маржи прибыли 10%.

Напомним, сегодня, 20 ноября, неизвестный захватил 11 заложников в здании микрофинансовой организации Эм-Би-Си («Бизнес Капитал») в Тбилиси.